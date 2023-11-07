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Al Jazeera сообщил о восьми погибших в результате удара ЦАХАЛ по больнице в Газе
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Al Jazeera сообщил о восьми погибших в результате удара ЦАХАЛ по больнице в Газе

Al Jazeera: Израиль нанес удары по больнице в Газе
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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По меньшей мере восемь человек погибли, еще десятки получили ранения в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больничному комплексу Насера в секторе Газа. Об этом 7 ноября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский минздрав.

«По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере восемь палестинцев были убиты в результате нападений и десятки получили ранения», — говорится в статье.

По данным телеканала, состав медицинского комплекса Насера входили четыре больницы — детская, специализированная, офтальмологическая и психиатрическая. Все они, как отмечается в публикации, пострадали от прямых и непрямых попаданий израильских ракет.

«Той ночью [израильская] армия позвонила некоторым нашим сотрудникам и сказала, что они создадут огневую полосу вокруг больницы», — привел телеканал слова врача специализированной больницы Сулеймана Кауда.

Отмечается, что по меньшей мере 16 из 35 больниц в Газе прекратили работу, а 51 из 72 клиник первичной медико-санитарной помощи в осажденном анклаве полностью закрылись. Психиатрическая больница, которая была единственной работающей в секторе Газа, после обстрела также больше не может лечить своих пациентов.

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О том, что разрушены единственная психиатрическая и офтальмологическая больницы в Газе, стало известно накануне, 6 ноября. Отмечалось, что в результате авиаударов ЦАХАЛ была разрушена большая часть медицинских учреждений.

Ранее, 5 ноября, министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в связи с ростом числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов сектор Газа нуждается в полевых госпиталях на территории анклава. Она отметила, что ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. В пресс-службе израильской армии добавили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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