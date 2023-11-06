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Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
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Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе

Минздрав Газы: в анклаве разрушены психиатрическая и офтальмологическая больницы
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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При ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа разрушены психиатрическая и офтальмологическая больницы. Об этом 6 ноября сообщили в минздраве палестинского анклава.

«Оккупанты нанесли удар по единственной психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа, большая их часть разрушена», — цитирует ведомство ТАСС.

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Ранее, 5 ноября, министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в связи с ростом числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов сектор Газа нуждается в полевых госпиталях на территории анклава. Она отметила, что ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической.

До этого, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

26 октября главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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