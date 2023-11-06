Минздрав Палестины заявил о необходимости полевых госпиталей в секторе Газа

В связи с ростом числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов сектор Газа нуждается в полевых госпиталях на территории анклава. Об этом 5 ноября сообщает министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

«Ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической в результате продолжающейся жестокой агрессии Израиля», ― цитирует агентство WAFA выступление министра в городе Рамалла.

Ранее в этот день стало известно, что в секторе Газа количество пострадавших, по последним данным, составило более 26 тыс. человек, погибло более 9,7 тыс. жителей анклава.

31 октября палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.