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Сюжет:

На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС

Al Mayadeen: ожесточенные бои ХАМАС и ЦАХАЛ идут на юге Газы
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Ожесточенные столкновения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с силами движения ХАМАС происходят на юге города Газа. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Бойцы сопротивления ведут ожесточенные бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве, на юге города Газа. Авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра», — говорится в репортаже.

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Ранее в этот день минздрав Палестины сообщил о гибели не менее восьми человек и ранении еще нескольких десятков в результате авиаудара ЦАХАЛ по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в который входили четыре больницы.

О том, что разрушены единственная психиатрическая и офтальмологическая больницы в Газе, стало известно накануне. В результате ударов израильских вооруженных сил была разрушена большая часть медицинских учреждений.

До этого более 200 человек погибли в секторе Газа после ударов ЦАХАЛ в ночь на 6 ноября. Тогда же представители израильской армии сообщали о поражении за сутки 450 военных объектов ХАМАС и взятии под свой контроль военного лагеря палестинского движения.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. В пресс-службе израильской армии добавили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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