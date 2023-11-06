В секторе Газа из-за действий ЦАХАЛ за ночь погибли более 200 человек
Более 200 человек погибли в палестинском секторе Газа за ночь в результате ударов Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на минздрав.
«Более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов в секторе Газа прошлой ночью», — говорится в публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).
Ранее, 5 ноября, в минздраве анклава Ашрафа аль-Кидру сообщили, что количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тыс. человек. С израильской стороны количество погибших насчитывает 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.
До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. В пресс-службе израильской армии добавили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг региона.
7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.