В ЦАХАЛ сообщили о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС в секторе Газа

Сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Кроме того, в публикации в Telegram-канале отметили, что истребители израильской армии в регионе за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС, в том числе военные комплексы, наблюдательные пункты, противотанковые посты и прочее.

Армия обороны Израиля также обратила внимание, что в рамках операции боевые самолеты ЦАХАЛ под разведывательным руководством уничтожили одного из командиров палестинского исламистского движения Джамаля Мусу, который отвечал за «особую безопасность» в организации.

5 ноября ЦАХАЛ в ходе наземных операций в секторе Газа атаковала более 2,5 тыс. объектов и продолжила наносить массированные удары по палестинскому анклаву. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, силы ЦАХАЛ окружили город Газа и достигли берега Средиземного моря в южной его части. Израильская армия разделила город на северную и южную части, объяснил военный.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.