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В ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа

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Фото: Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземных операций в секторе Газа атаковала более 2,5 тыс. объектов и в данный момент продолжает наносить массированные удары по палестинскому анклаву, заявил в воскресенье, 5 ноября, в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Даже в эти часы идет очень широкомасштабная атака, направленная на подполье и подпольную террористическую инфраструктуру (ХАМАС признано в Израиле террористической организацией. — Ред.), на ликвидацию террористов, на поиск старших командиров. Мы атакуем с большой силой, сегодня ночью происходит масштабная атака», — приводятся слова Хагари на сайте израильской армии.

По словам Хагари, силы ЦАХАЛ окружили город Газа и достигли берега Средиземного моря в южной его части. Израильская армия разделила город на северную и южную части, сказал он.

«Сегодня существует северная Газа и южная Газа. Они (силы ЦАХАЛ. — Ред.) достигли береговой линии, они держат эту линию. Мы по-прежнему разрешаем жителям северной части сектора Газа и города Газа уходить на юг по одностороннему коридору», — сказал Хагари.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

Ранее в этот день в пресс-службе израильской армии сообщили, что 36-я дивизия ЦАХАЛ продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Роль 36-й дивизии заключается в окружении сил палестинского движения ХАМАС в городе, уточнили в ведомстве.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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