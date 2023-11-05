Дивизия Армии обороны Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа

36-дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Об этом 5 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В рамках расширения наземных операций за последнюю неделю 36-я дивизия действовала на севере сектора Газа и заняла позиции вдоль побережья Газы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что роль 36-й дивизии заключается в окружении сил палестинского движения ХАМАС в городе. Также в ее задачи входит нанесение ударов по военным целям группировки.

Так, солдаты 36-й дивизии за время участия в боевых действиях уничтожили более 300 боевиков и поразили более 50 целей, включая аванпосты, подземную инфраструктуру и другие военные объекты группировки.

Ранее в этот день представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил о ликвидации более чем 20 высокопоставленных командиров ХАМАС. Также в этот день пресс-служба израильской армии сообщила более чем о 2,5 тыс. ударов, нанесенных по целям в Газе с 7 октября. Там уточнили, что израильская армия поражает инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления палестинского движения ХАМАС.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.