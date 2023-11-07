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«Известия» показали кадры последствий обстрела сектора Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Израиль продолжает обстрелы жилых кварталов сектора Газа. Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси во вторник, 7 ноября, показал обстановку в атакованном израильскими самолетами районе.

«На данный момент я нахожусь в месте, которое было атаковано израильскими самолетами без какого-либо предупреждения. Здесь погибло большое количество людей», — отметил журналист.

Он рассказал, что артиллерия и ракетные войска оказывают поддержку наступающим израильским войскам в северо-западном направлении горда Газа, в частности, в районах Аль-Карам и Ат-Тавам. С южной части города израильские танки продвигаются в районах Аз-Зейтун и Таль-эль-Хава, окраины которого отрезаны от улицы Ар-Рашид.

«Фактически город отрезан от дороги на юг. Израильская армия отрезала путь от улицы Салах ад-Дина до Ар-Рашида. По улице Салах ад-Дина мирным жителям разрешается передвигаться в течение всего лишь двух часов в день. Их обыскивают, некоторых арестовывают. Они преодолевают десятки километров пешком, чтобы переместить на юг анклава», — сообщил корреспондент.

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
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По последним данным, количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек. Так, количество погибших составляет 10 328 человек, среди которых 4237 детей. При этом пострадало 25 956 человек.

Ранее в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о взятии за прошедшие сутки под свой контроль опорного пункта палестинского движения ХАМАС на севере Газы. В ведомстве уточнили, что на занятых позициях были обнаружены противотанковые ракеты и пусковые установки для них, а также оружие и различные разведывательные материалы.

Во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщил об ожесточенных столкновениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с силами движения ХАМАС на юге города. Бои проходят в районе Тель-аль-Хава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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