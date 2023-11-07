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Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС

ЦАХАЛ: армия взяла под контроль опорный пункт ХАМАС на севере Газы
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки взяла под свой контроль опорный пункт палестинского движения ХАМАС на севере Газы. Об этом 7 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«За минувшие сутки войска ЦАХАЛ захватили военный опорный пункт, принадлежащий террористической организации ХАМАС, на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в опорном пункте были обнаружены противотанковые ракеты и пусковые установки для них, а также оружие и различные разведывательные материалы.

Также в ЦАХАЛ добавили, что за минувшую ночь в секторе Газа были поражены десятки минометных установок боевиков. Кроме того, Военно-морские силы (ВМС) Израиля нанесли удары высокоточными боеприпасами по стратегическим объектам ХАМАС.

«<...> войска ЦАХАЛ обнаружили несколько террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, примыкающем к больнице Аль-Кудс <...> Солдаты ЦАХАЛ направили самолет для нанесения удара по террористам ХАМАС», — отметили в сообщении.

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Ранее в этот день ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ожесточенных столкновениях ЦАХАЛ с силами движения ХАМАС на юге Газы. В публикации добавили, что израильские силы пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве. Также в этот день минздрав Палестины сообщил о гибели не менее восьми человек и ранении еще нескольких десятков в результате авиаудара ЦАХАЛ по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в который входили четыре больницы.

До этого более 200 человек погибли в секторе Газа после ударов ЦАХАЛ в ночь на 6 ноября. Тогда же представители израильской армии сообщали о поражении за сутки 450 военных объектов ХАМАС и взятии под свой контроль военного лагеря палестинского движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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