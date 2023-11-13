ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в секторе Газа

Все страны Европейского союза (ЕС) в заявлении по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее», — сказал он.

Кроме того, Боррель также обратил внимание, что Израилю необходимо быть сдержанным при выборе целей в Газе для того, чтобы снизить потери среди мирного населения.

Накануне, 12 ноября, глава дипломатии ЕС также повторил свой призыв к ХАМАС «о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников». Их нужно предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК), добавил он. Боррель отметил, что вооруженные столкновения приводят к тяжелым последствиям: разрушению больниц, потерям среди гражданского населения и медицинского персонала.

До того, 6 ноября, Боррель назвал моральным провалом обострение ситуации в Израиле. Он подчеркнул, что в Европе были формально привержены к созданию двух государств, но действовали без необходимой для достижения результата дорожной карты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.