ЕС призвал позволить гражданским покинуть зоны боев в секторе Газа

Европейский союз призвал стороны конфликта позволить гражданскому населению покинуть зоны боевых действий. Об этом 12 ноября сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В сообщении главы дипломатии уточняется, что ЕС обвинил палестинское движение ХАМАС в использовании больниц и мирных жителей в качестве «живого щита». Боррель повторил, что движение должно «немедленно и безоговорочно» освободить всех заложников и предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к ним.

Израиль, в свою очередь, он попросил быть более «сдержанным» при проведении операции в секторе Газа для обеспечения защиты гражданского населения.

Боррель отметил, что вооруженные столкновения приводят к тяжелым последствиям — разрушениям больниц, потерям среди гражданского населения и медицинского персонала.

В ЕС добавили, что совместная работа с ООН, международными партнерами и агентствами, странами региона по обеспечению доставки помощи, доступа населения к продовольствию, воде, медицинской помощи, топливу и жилью продолжается.

Ранее, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международная конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая прошла в Париже 9 ноября, является шагом к созданию коалиции, целью которой является оказание гуманитарной помощи палестинскому населению в зоне конфликта. Он добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть обезврежено, однако это должно сопровождаться защитой гражданского населения и заложников в Газе.

О решении провести гуманитарную конференцию, направленную на поиск возможностей для обеспечения сектора Газа необходимыми ресурсами и гуманитарным доступом в анклав стало известно 6 ноября. Отмечалось, что во встрече примут участие премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и другие представители всемирной организации.

В тот же день Боррель назвал моральным и политическим провалом трагедию на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в Европе были формально привержены к созданию двух государств, но действовали без необходимой для достижения результата дорожной карты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.