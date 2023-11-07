В Париже пройдет конференция по гуманитарной помощи Газе

Гуманитарная конференция, которая состоится 9 ноября, будет направлена на поиск возможностей для обеспечения сектора Газа необходимыми ресурсами и гуманитарным доступом в анклав. Об этом 6 ноября заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

«На повестке конференции будет, во-первых, координация помощи и обеспечение [гуманитарного] доступа, во-вторых, поиск больших объемов ресурсов для Газы, которая отчаянно нуждается в них», — отметил Ривьер.

Во встрече будут участвовать: премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и другие представители всемирной организации.

Постпреды ОАЭ и США при всемирной организации также направят своих представителей на конференцию в Париж.

Отмечается, что будут приглашены ключевые страны региона, в их числе Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также некоторые западные страны. Международные организации также примут участие.

Ранее в этот день Армия Израиля заявила о готовности атаковать весь Ближний Восток в случае любой угрозы. В ходе военной операции в секторе Газа израильская авиация успешно сопровождает сухопутные подразделения и при необходимости наносит удары по любой цели, которая угрожает интересам еврейского государства в ближневосточном регионе.

До этого, 5 ноября, третья партия гуманитарной помощи от России для жителей сектора Газа доставлена в египетский Эль-Ариш. Всего тогда прибыло 60 т гумгруза, в том числе продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые, в свою очередь, перенаправят груз населению анклава.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

30 октября The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом. При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.