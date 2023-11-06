Боррель назвал моральным провалом обострение ситуации в Израиле

Трагедия на Ближнем Востоке стала моральным провалом. Об этом 6 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе.

«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться… Этот провал стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы», — сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что в Европе были формально привержены к созданию двух государств, но действовали без необходимой для достижения результата дорожной карты.

Он обратил внимание, что с начала обострения конфликта только во Франции зафиксировали более 1 тыс. антисемитских актов.

Ранее в понедельник стало известно, что более 200 человек погибли в палестинском секторе Газа за ночь в результате ударов Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ). Накануне в минздраве анклава Ашрафа аль-Кидру сообщили, что количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9770 человек.

Ранее, 31 октября, Боррель решительно осудил израильские атаки против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Также он напомнил о призыве Европейского совета к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

До этого, 26 октября, высокопоставленный дипломат поддержал усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по достижению мира на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.