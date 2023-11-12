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Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции

Макрон: конференция по Газе в Париже стала шагом к созданию гуманитарной коалиции
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон 11 ноября выразил мнение, что международная конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая прошла в Париже 9 ноября, является шагом к созданию коалиции, целью которой является оказание гуманитарной помощи палестинскому населению в зоне конфликта.

«Франция взяла на себя обязательство сформировать гуманитарную коалицию, первое совещание которой прошло в четверг в Париже, где мы призвали к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня», — написал он в обращении к соотечественникам, которое публикует газета Le Parisien.

Как отметил Макрон, хотя Израиль имеет право на самооборону, необходимо возобновить политический диалог. Он подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС должно быть обезврежено, однако это должно сопровождаться защитой гражданского населения и заложников в Газе, которые «не должны платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов».

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Накануне Макрон заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Однако он добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

7 ноября постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал ошибкой игнорирование желания палестинцев создать собственное независимое государство. По его словам, такой подход не противоречит поддержке, которая оказывается Парижем в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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