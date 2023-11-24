Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил в пятницу, 24 ноября, освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП «Рафах», тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами», — сказано в сообщении организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

В свою очередь, МИД Катара подтвердил, что 24 заложника, удерживавшихся в Газе, были переданы Красному Кресту в рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

«Мы подтверждаем, что Красный Крест принял 24 гражданских лица, задержанных в секторе Газа, в том числе ряд гражданских женщин и детей в рамках соглашения о гуманитарном перемирии», — написал в соцсети представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

О передаче первой группы заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщалось ранее в этот день. В ХАМАС также подтвердили освобождение группы заложников. Тогда сообщалось, что среди освобожденных 13 израильтян и 12 граждан Таиланда.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.