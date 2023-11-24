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Первые израильские заложники в секторе Газа переданы Красному Кресту

Первая группа израильских и таиландских заложников передана Красному Кресту
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Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Первая группа заложников из сектора Газа, удерживаемых боевиками движения ХАМАС, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает газета The Times of Israel в пятницу, 24 ноября.

«Первая группа израильских заложников сейчас находится в руках сотрудников Международного комитета Красного Креста, они в машинах скорой помощи направляются из Хан-Юниса на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту «Рафах», сообщил израильский чиновник», — пишет газета.

В ХАМАС также подтвердили освобождение группы заложников.

«Связанное с ХАМАС телевидение «Аль-Акса» цитирует источники в группировке, которые подтверждают, что они передали первую партию израильских пленников Красному Кресту», — говорится в материале.

Среди освобожденных заложников кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда. Эту информацию подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X (ранее Twitter).

«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена и данные должны быть известны», — написал он.

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Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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