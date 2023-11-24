Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение

Управление тюрем Израиля начинает процесс освобождения палестинских заключенных, осужденных за терроризм, в рамках соглашения с ХАМАС. Об этом 24 ноября сообщает газетa The Times of Israel со ссылкой тюремную службу страны.

Служба получила список из 39 палестинских осужденных — несовершеннолетних и женщин-заключенных. Также по этой договоренности планируется освободить 13 заложников из сектора Газа.

По данным издания, тюремная служба уже начала готовить их к освобождению. До 12:00 (13:00 мск) их переведут в тюрьму Офер, расположенную на Западном берегу между городами Рамалла и Бейтуния. В этой тюрьме содержат палестинских террористов, которых оценивают как среднеопасных, а также там они отбывают остаточный срок заключения до семи лет.

Ранее в этот день вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари 23 ноября сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

За день до этого, 23 ноября, член руководства ХАМАС Басем Наим сообщил, что движение надеется на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа по истечении его срока. По его словам, это будет зависеть от возможности передачи других заложников. Однако в этот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перемирие будет только короткой передышкой, но затем боевые действия начнутся снова. Он отметил, что ожидает продолжения боев в течение еще двух месяцев, пока ХАМАС не будет ликвидирована как военная и правительственная структура.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.