Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет «короткой передышкой», после которой интенсивные боевые действия продолжатся. Об этом 23 ноября заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, его заявления передает портал Ynet.

По его словам, возобновление военных действий необходимо, чтобы создать давление на ХАМАС и вернуть всех находящихся в секторе Газа заложников. Ожидается, что бои продлятся минимум еще два месяца.

«Мы собираемся ликвидировать ХАМАС как военную и правительственную структуру. В ходе этой операции с самых первых этапов стало ясно, что ХАМАС понимает только силу», — заявил Галант.

Ранее в этот день представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 7:00 (8:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск), списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы, уточнил дипломат.

Накануне правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников палестинского движения в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. Ожидается также, что в ответ на освобождение 50 израильтян еврейское государство отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.