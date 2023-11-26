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Израильские СМИ сообщили о получении Тель-Авивом нового списка заключенных

Kan: Израиль получил новый список с заключенными в Газе
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Властям Израиля поступил новый список с заключенными гражданами в секторе Газа, которых планирует освободить палестинское движение ХАМАС. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает местная радиостанция Kan.

«Израиль получил в руки список имен третьей группы израильских граждан, которая должна быть освобождена из плена ХАМАС в рамках сделки по освобождению заложников», — говорится в материале.

Более подробной информации о тех, кто был внесен в список, пока не приводится.

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25 ноября ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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