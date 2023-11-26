ЦАХАЛ сообщила о прибытии на территорию Израиля заложников из Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 ноября сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников палестинского движения ХАМАС прибыла на израильскую территорию.
«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка. — Ред.) в настоящий момент находятся с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ продолжат сопровождать освобожденных заложников на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями.
Уточняется, что всего отпустили 17 человек, 13 из них — израильтяне, четверо — тайцы.
Ранее в этот день ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда.
Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.
22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.