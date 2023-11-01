Посол РФ назвал число россиян среди заложников в секторе Газа

В секторе Газа в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян. Об этом 1 ноября сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС. Уже речь мы можем вести не о двух, а о пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — сказал он телеканалу «Россия 24».

По его словам, в числе заложников находится одна женщина. Посольство России активно работает над тем, чтобы установить механизм ее передачи.

Дипломат также рассказал, что во время беседы в МИД Израиля он дал четкие разъяснения по контактам с радикальным движением ХАМАС, которые произошли в Москве.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия контактирует со всеми сторонами по вопросу благополучного разрешения ситуации с заложниками в секторе Газа. Она отметила, что в заложниках остаются люди, указавшие российское гражданство в качестве второго. При этом в министерстве их всех рассматривают в качестве граждан России.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

В тот же день член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности движения отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными.

Марзук добавил, что Россия передала ХАМАС список из восьми человек, предположительно, находящихся в заложниках. Он указал, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям». Марзук также заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.