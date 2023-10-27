В ХАМАС заявили о невозможности освободить заложников из-за обстрелов Газы

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. Об этом 27 октября заявил член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук.

«Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это. Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения», — сказал он «РИА Новости» и заявил, что было разрушено 250 тыс. жилых зданий и убито более 7 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей.

Марзук отметил, что ХАМАС необходимы условия для освобождения и безопасного возвращения заложников, однако Израиль не ответил на гуманитарный призыв движения.

Ранее в этот день представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа 229 заложников.

Накануне представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Москву с визитом, в рамках которого также состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина с иранским коллегой Али Багери Кани. Российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС в том числе освобождение иностранных заложников.

Тогда же чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ХАМАС может удерживать в заложниках троих россиян, которые также имеют гражданство Израиля. Он добавил, что соответствующие контакты по вопросу их освобождения проводятся.

Ранее, 24 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не располагает точной информацией о том, когда будут освобождены российские заложники, удерживаемые ХАМАС в секторе Газа. Комментируя возможные изменения данных по погибшим гражданам РФ, он не исключил, что число жертв может вырасти.

Ситуация в регионе обострилась, после того как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.