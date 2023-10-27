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Подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников возросло до 229

ЦАХАЛ заявила, что ХАМАС удерживает в секторе Газа 229 заложников
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа 229 заложников, заявил 27 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Известно о 229 удерживаемых в секторе Газа заложниках, их семьям сообщили о произошедшем», — отметил он.

По каким каналам израильским вооруженным силам поступила информация о числе заложников, Хагари не уточнил.

Накануне представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Москву с визитом, в рамках которого состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина с иранским коллегой Али Багери Кани. Российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС в том числе освобождение заложников.

В тот же день официальный представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Обайда заявил, что порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов со стороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ на 23 октября, в заложниках у ХАМАС находилось по меньшей мере 222 человека. 25 октября заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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