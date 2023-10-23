Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Сюжет:

ЦАХАЛ назвала количество удерживаемых в секторе Газа заложников

Представитель ЦАХАЛ Хагари: в Газе удерживается не менее 222 заложников
0
Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 222 человек, заявил в понедельник, 23 октября, в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, трансляцию вел The Jerusalem Post.

По его словам, израильские Вооруженные силы «обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложниках» и находятся в контакте с семьями похищенных.

В ходе брифинга Хагари также сообщил, что потери ЦАХАЛ по состоянию на 23 октября составили по меньшей мере 308 человек.

До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС
К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023