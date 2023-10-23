ЦАХАЛ назвала количество удерживаемых в секторе Газа заложников

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 222 человек, заявил в понедельник, 23 октября, в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, трансляцию вел The Jerusalem Post.

По его словам, израильские Вооруженные силы «обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложниках» и находятся в контакте с семьями похищенных.

В ходе брифинга Хагари также сообщил, что потери ЦАХАЛ по состоянию на 23 октября составили по меньшей мере 308 человек.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.