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В МИДе рассказали о работе по разрешению ситуации с заложниками в Газе

Захарова: РФ находится в контакте со всеми сторонами по вопросу заложников в Газе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия контактирует со всеми сторонами по вопросу благополучного разрешения ситуации с заложниками в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 ноября.

«Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле. Речь идет о том, что там нет, по нашим данным, и среди жертв, и среди заложников тех людей, которые бы приехали в гости, с туристическими целями или временно. Там исключительно те, кто проживает на территории Израиля», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что в заложниках остаются люди, указавшие российское гражданство в качестве второго. При этом в МИД РФ их всех рассматривают в качестве граждан России.

«Мы находимся в контакте со всеми сторонами по этому вопросу, с теми, с которыми действительно можно и нужно вести дела. Обозначено всё это одной целью — облегчение ситуации и благополучное разрешение ситуации с заложниками», — заключила Захарова.

«Абсолютно не важно, откуда заложники, их надо освободить всех»
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28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

В тот же день член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности движения отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными.

Марзук добавил, что Россия передала ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Он указал, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям». Марзук также заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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