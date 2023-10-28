Представитель ХАМАС назвал условие для освобождения израильских военных из плена

ХАМАС готов отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными. Об этом 28 октября сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью «РИА Новости».

«Наша позиция состоит в том, чтобы разделить их (заложников. — Ред.) на две категории: одна — это невиновные гражданские лица, которые будут освобождены, на них не лежит никакой вины. Их захват стал результатом хаоса, который произошел после разгрома [израильской] «бригады Газы», и мы освободим их, когда для этого будут созданы условия. Что касается другой части, а именно военных, то их освобождение требует переговоров, обмена пленными», — заявил Марзук.

В плену у ХАМАС находятся сотни израильских военных, добавил он.

Марзук ранее в этот день также сообщил, что Россия передала представителям движения ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Он добавил, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям».

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Вместе с этим известно, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.