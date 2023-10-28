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В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников из переданного РФ списка граждан

Абу Марзук: ХАМАС готово отпустить заложников, данные о которых запросила Россия
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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib Apaimages
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Россия передала представителям движения ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Об этом в субботу, 28 октября, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук.

По его словам, ХАМАС ищет этих людей и готово их отпустить.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать», — сказал Марзук «РИА Новости».

Он добавил, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям».

«Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим», — заявил Марзук.

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Делегация ХАМАС прибыла в Москву с визитом 26 октября. Российская сторона обсудила на встрече с делегацией освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

27 октября Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. В тот же день представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа 229 заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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