Нетаньяху пообещал освободить всех удерживаемых ХАМАС заложников

Для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально. Об этом 28 октября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС.

«Усилия продолжаются еще активнее. Мы будем использовать любую возможность, чтобы вернуть их домой», — приводит слова политика издание Haaretz.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, однако не уверен, что люди до конца понимают ее масштабы. По словам Нетаньяху, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше будет шансов вернуть заложников домой.

Отмечается, что на встрече Нетаньяху с родственниками похищенных мать одной из девушек, находящейся в плену, Мерав Лешем-Гонен, подчеркнула, что они потребовали от главы правительства Израиля не предпринимать никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу жизни пленников. При этом она добавила, что «немедленная сделка по обмену всех членов их семей получила мощную национальную поддержку».

Ранее 28 октября член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что там готовы отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными. В плену у ХАМАС находятся сотни израильских военных, добавил он.

Также Марзук сообщил, что Россия передала представителям движения ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Он добавил, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям».

До этого, 27 октября, телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших граждан еврейского государства из сектора Газа, однако палестинское движение отказалось.

Главы государств и правительств Евросоюза 26 октября в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали создать гуманитарные коридоры и паузы в вооруженном конфликте для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.