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Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

ЕС призвал к «гуманитарным паузам» в Газе, но не поддержал прекращение огня
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, они лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном 26 октября пресс-службой Европейского совета итоговом заявлении саммита по конфликту на Ближнем Востоке.

«Евросовет выражает глубокую озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, призывает к беспрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, обеспечению доставки помощи нуждающимся с использованием всех необходимых мер, в том числе гуманитарных коридоров и пауз по гуманитарным соображениями», — говорится в документе.

Кроме того, главы государств ЕС отметили, что они вместе с партнерами ведут активную работу в ближневосточном регионе «по обеспечению защиты гражданского населения, доставке помощи, а также по обеспечению доступа к продовольствию, воде, медицине, поливу и жилью» при условии, что этой помощью не воспользуются террористы.

Отмечается, что, по сообщениям многочисленных дипломатических источников, несколько членов — стран ЕС настаивали на встрече по поводу прямого призыва к прекращению огня, но договориться об этом не удалось.

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26 октября в МИД РФ сообщили, что российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Как отметили в ведомстве, сейчас в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним обсуждалось освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ХАМАС, которые находятся с визитом в Москве. Как пояснил пресс-секретарь президента России, контакты с ХАМАС будут только по линии МИД РФ.

Накануне Совет Безопасности (ЕС) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя объяснил такое решение тем, что Вашингтон предложил крайне политизированный проект, насыщенный неуместными заявлениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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