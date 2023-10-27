СМИ сообщили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников

Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших граждан еврейского государства из сектора Газа, однако палестинское движение отказалось. Об этом сообщает Al Arabiya в пятницу, 27 октября.

По информации источников телеканала, израильская сторона и палестинское движение ведут переговоры при посредничестве Египта и Катара об освобождении удерживаемых пленников в секторе Газа.

Уточняется, что ХАМАС отвергло предложение еврейского государства, потребовав передать палестинских заключенных. Кроме того, согласно данным источников, движение попросило о длительном перемирии, но Израиль отказался от предложения.

Ранее в этот день член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. По его словам, им необходимы условия для освобождения и безопасного возвращения удерживаемых людей, однако Израиль не ответил на гуманитарный призыв движения.

Накануне, 26 октября, главы государств и правительств Евросоюза в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам в вооруженном конфликте для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.