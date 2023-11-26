ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников

Палестинское движение ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, заявило, что передало Международному комитету Красного Креста третью группу заложников.

В указанную группу входят 17 человек.

«В рамках гуманитарного перемирия и в рамках третьего этапа обмена мы передали Красному Кресту 13 задержанных сионистов, три тайских задержанных и одного российского задержанного», — указано в Telegram-канале движения.

Это подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Однако данные о составе группы у израильской стороны немного разнятся.

«Согласно информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и трое иностранных заложников были переданы Красному Кресту», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

Ранее в этот день палестинское движение само сообщило об освобождении россиянина. Как уточнялось, это было сделано в знак признания позиции России. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянин освобожден ХАМАС вне списка обмена. Она уточнила, что израильтянин с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с движением.

Также в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась.

Накануне ХАМАС передало МККК 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.