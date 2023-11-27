МИД РФ позитивно оценил жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина

Россия позитивно оценивает жест доброй воли ХАМАС по освобождению заложника с гражданством РФ, а также готовность палестинского движения взаимодействовать для решения гуманитарных проблем. Об этом в понедельник, 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что благодаря активной и настойчивой работе российского внешнеполитического ведомства ХАМАС освободило российского гражданина Рона Кривого. Кроме того, она добавила, что такая гуманитарная операция была осуществлена совместно с израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Обращаем внимание на то, что наш соотечественник получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах», — говорится в заявлении Захаровой.

Она также добавила, что работа по скорейшему освобождению остальных заложников-россиян, удерживаемых в секторе Газа, продолжится.

26 ноября палестинское движение ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой также оказался гражданин России Кривой.

Тогда же сообщалось, что освобожденный ХАМАС Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Как уточнялось, россиянину 25 лет и он имеет израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.