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ХАМАС опубликовало видео с освобождением россиянина

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Фото: Соцсети
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Палестинское движение ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой также оказался гражданин Российской Федерации (РФ) Рон Кривой.

На представленных кадрах россиянин выделен красным кружком.

Ранее в этот день ХАМАС заявило, что выступает за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа с Израилем. Как отмечалось, ХАМАС стремится увеличить число освобожденных заложников.

26 ноября ХАМАС со свой стороны освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. В ответ Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Тогда же сообщалось, что освобожденный ХАМАС Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Как уточнялось, россиянину 25 лет, и он имеет израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Накануне ХАМАС передало Красному Кресту группу заключенных, в которой было 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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