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Байден сообщил об освобождении ХАМАС девочки-американки из числа заложников

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Палестинское движение ХАМАС отпустило отпустило девочку-американку из числа удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом 26 ноября сообщил президент США Джо Байден.

Он также добавил, что Вашингтон ожидает в скором времени освобождения и других американских граждан. Президент США также отметил, что в предстоящем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он намерен призвать к продлению сделки по освобождению заложников.

По данным CNN, освобожденной американкой оказалась 4-х летняя Эбигейл Эдан. Она передана представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК). Уточняется, что она была похищена еще 7 октября, при этом ее родители были убиты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о получении третьей группы заложников из сектора Газа. Всего в Израиль прибыло 13 человек, еще четыре находятся в пути.

МИД Катара уточнил, что в этот день ХАМАС освободило еще троих подданных Таиланда вне соглашения с Израилем.

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