ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС выступает за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа с Израилем, заявило движение 26 ноября в Telegram-канале.

«ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия», — сказано в сообщении.

Как отмечается, ХАМАС стремится увеличить число освобожденных заложников.

Ранее в этот день в США заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Накануне ХАМАС передало Красному Кресту группу заключенных, в которой было 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

26 ноября сообщалось, что власти Израиля получили новый список с заложниками в секторе Газа, которых планирует освободить ХАМАС.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.