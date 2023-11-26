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В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Соединенные Штаты допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщил 26 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он отметил, что решение зависит от действий палестинского движения ХАМАС.

«Будет ли продлена эта конкретная сделка или нет, это на самом деле зависит от ХАМАС. Потому что Израиль очень четко выразил свою позицию в рамках сделки. Он готов продолжать паузу в боях», — сказал Салливан в программе «Встреча с прессой», его слова приводит CBS News.

Он добавил, если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то по условиям этого соглашения Израиль готов продлить паузу в боях на несколько дней.

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Ранее 26 ноября сообщалось, что власти Израиля получили новый список с заложниками в секторе Газа, которых планирует освободить ХАМАС.

В этот же день сообщалось, что первая группа освобожденных заложников из сектора Газа прибыла на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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