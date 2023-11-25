Haaretz сообщила о получении Израилем списка отпускаемых заложников

Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список заложников, которых планируется отпустить в субботу, 25 ноября. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщила израильская газета Haaretz.

«ХАМАС передал Израилю список заложников, которые должны быть освобождены в субботу <…> Можно предположить, что ХАМАС предпочтет не раскрывать местонахождение пленных», — отмечает издание.

Кроме того, газета подчеркивает, что Израиль отправит ХАМАС соответствующий список с палестинскими заключенными после того, как подтвердит соответствие этого списка установленным ранее критериям.

Ранее в этот день сообщалось, что первая группа освобожденных заложников из сектора Газа прибыла на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.