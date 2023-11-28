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В МИД РФ сообщили об ожидающих эвакуацию в секторе Газа и Египте россиянах

Захарова заявила, что сотни россиян ожидают эвакуации в секторе Газа и Египте
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Фото: TASS/KHALED ELFIQI
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Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила 28 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Значительное количество, несколько сотен, граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации», — сказала она в интервью RT.

По ее словам, россияне хотели покинуть Газу, но не смогли даже сообщить об этом российским дипломатам, так как не работали мобильная связь и интернет. Прием заявок на эвакуацию продолжается.

«Работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена», — заключила Захарова.

Накануне, 27 ноября, пресс-секретарь представительства РФ в Палестине Алия Зарипова отметила, что порядка 200 граждан РФ и членов их семей ожидают эвакуации из сектора Газа. Заявки на эвакуацию из анклава продолжают поступать, отметила она.

В этот же день семья освобожденного из Газы россиянина Рони Кривого поблагодарила МИД России, лично главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции. Как уточнялось, представители палестинского движения ХАМАС отказывались выдавать заложника.

Накануне Захарова заявила, что Москва позитивно оценивает жест доброй воли палестинского движения ХАМАС по освобождению заложника с гражданством РФ, а также готовность палестинского движения взаимодействовать для решения гуманитарных проблем.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

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Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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