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Представительство назвало число находящихся в списке РФ на эвакуацию из Газы

Представительство РФ: порядка 200 россиян и членов их семей ожидают эвакуацию из Газы
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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Согласно российскому списку, порядка 200 граждан РФ и членов их семей ожидают эвакуацию из сектора Газа. Об этом 27 ноября сообщила пресс-секретарь представительства РФ в Палестине Алия Зарипова.

«Напоминаем, что мы вывозим не только россиян, но и палестинцев — членов семей», — сказала она ТАСС.

Зарипова также добавила, что заявки на эвакуацию из анклава продолжают поступать до сих пор.

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Ранее, 24 ноября, директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что еще 103 россиянина, вывезенные из сектора Газа, доставлены в Москву. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек. С начала операции в Россию доставлены более 650 граждан, в том числе более 300 детей.

До этого, 22 ноября, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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