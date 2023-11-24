Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву

Еще 103 россиянина, эвакуированные из сектора Газа, доставлены в Москву. Об этом 24 ноября сообщили в МЧС РФ.

Самолет Ил-76 МЧС РФ, который выполнял спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту 103 человека, включая 47 детей. Все они были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

Прибывшие этим рейсом россияне находятся в зоне таможенного контроля, с ними также работают медики и волонтеры.

Накануне МИД РФ сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян, 553 человека уже доставлены из Египта в Россию. Медицинские службы в этот же день заявили, что из числа россиян и членов их семей, уже прибывших в РФ из палестинского анклава, девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети. Их диагнозы не уточнялись.

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