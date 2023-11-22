Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело
Сюжет:

В МИД РФ сообщили об эвакуации большинства россиян из сектора Газа

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России. Об этом сообщил в среду, 22 ноября, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить благодаря настойчивым усилиям МИДа и российских загранпредставительств во взаимодействии с израильскими, египетскими, катарскими и палестинскими властями, заявил дипломат.

«Надеемся, что совместными действиями нам удастся благополучно и полностью завершить эвакуационные мероприятия», — говорится в сообщении Кинщака для СМИ, опубликованном на сайте МИДа.

Он также подчеркнул, что Москва с самого начала кризиса делала всё возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный выход из сектора Газа российских граждан и одной из первых подготовила и направила на согласование израильской стороне соответствующие списки. Однако процесс их рассмотрения неоправданно затянулся, подчеркнул дипломат.

В частности, иностранные граждане и жители сектора Газа с двойным гражданством начали покидать территорию анклава еще 1 ноября. В первоочередном порядке пропускали граждан США, Великобритании и других преимущественно западных государств, а первая группа граждан РФ смогла пересечь границу лишь 12 ноября.

«На этой почве в информпространстве появились рассуждения о том, что в данном сугубо гуманитарном вопросе Израиль действует избирательно, отдавая предпочтение гражданам одних стран в ущерб интересам других», — заявил Кинщак.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее в этот день глава МЧС Александр Куренков доложил, что палестинский анклав уже покинуло более 570 из 909 человек, обратившихся к России.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023