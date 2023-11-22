В МИД РФ сообщили об эвакуации большинства россиян из сектора Газа

Большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России. Об этом сообщил в среду, 22 ноября, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить благодаря настойчивым усилиям МИДа и российских загранпредставительств во взаимодействии с израильскими, египетскими, катарскими и палестинскими властями, заявил дипломат.

«Надеемся, что совместными действиями нам удастся благополучно и полностью завершить эвакуационные мероприятия», — говорится в сообщении Кинщака для СМИ, опубликованном на сайте МИДа.

Он также подчеркнул, что Москва с самого начала кризиса делала всё возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный выход из сектора Газа российских граждан и одной из первых подготовила и направила на согласование израильской стороне соответствующие списки. Однако процесс их рассмотрения неоправданно затянулся, подчеркнул дипломат.

В частности, иностранные граждане и жители сектора Газа с двойным гражданством начали покидать территорию анклава еще 1 ноября. В первоочередном порядке пропускали граждан США, Великобритании и других преимущественно западных государств, а первая группа граждан РФ смогла пересечь границу лишь 12 ноября.

«На этой почве в информпространстве появились рассуждения о том, что в данном сугубо гуманитарном вопросе Израиль действует избирательно, отдавая предпочтение гражданам одних стран в ущерб интересам других», — заявил Кинщак.

Ранее в этот день глава МЧС Александр Куренков доложил, что палестинский анклав уже покинуло более 570 из 909 человек, обратившихся к России.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.