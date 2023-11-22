Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го
Сюжет:

Путин заявил об около 900 обратившихся к РФ для эвакуации жителей Газы

Путин: 900 человек обратились к РФ для эвакуации из Газы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 900 человек, среди которых 639 россиян, обратились к РФ для эвакуации из сектора Газа. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в ходе совещания с правительством попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации с эвакуацией россиян из сектора Газа и доставкой гуманитарной помощи.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники», — указал Путин.

Куренков доложил, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации, покинули Газу.

«По данным МИД России, за помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец — родственников наших граждан. Заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. На сегодняшний день контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств», — сказал он.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Очередной спецборт доставил еще 28 соотечественников из Каира, куда накануне были перевезены с границы с Палестиной. До этого, 20 ноября, сообщалось о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда указал, что Москва ведет напряженную работу по вывозу граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию, и этот процесс будет продолжаться.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023