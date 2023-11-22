Путин заявил об около 900 обратившихся к РФ для эвакуации жителей Газы

Около 900 человек, среди которых 639 россиян, обратились к РФ для эвакуации из сектора Газа. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в ходе совещания с правительством попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации с эвакуацией россиян из сектора Газа и доставкой гуманитарной помощи.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники», — указал Путин.

Куренков доложил, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации, покинули Газу.

«По данным МИД России, за помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец — родственников наших граждан. Заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. На сегодняшний день контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств», — сказал он.

Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Очередной спецборт доставил еще 28 соотечественников из Каира, куда накануне были перевезены с границы с Палестиной. До этого, 20 ноября, сообщалось о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда указал, что Москва ведет напряженную работу по вывозу граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию, и этот процесс будет продолжаться.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.