Спецборт МЧС РФ доставил в Москву 28 россиян из сектора Газа

Самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом 22 ноября сообщили в МЧС России.

Отмечается, что очередной спецборт МЧС России доставил еще 28 наших соотечественников. Они доставлены из Каира, куда накануне были перевезены с границы с Палестиной. На борту их сопровождали медики и психологи МЧС РФ.

В МЧС также отметили, что с начала гуманитарной миссии в Россию было доставлено 553 человека.

Ранее, 20 ноября, сообщалось о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва ведет напряженную работу по вывозу граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию, и этот процесс будет продолжаться.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.