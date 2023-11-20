Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

В ночь на 20 ноября пятая группа из 117 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ прибыла в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Часть из них направились к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть всё необходимое для комфортного пребывания. Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированным», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

О том, что пятый спецборт МЧС вылетел из Египта, сообщалось ранее, вечером 19 ноября. Эвакуированных граждан сопровождали находящиеся на борту медики и психологи МЧС.

Ранее в тот день в МЧС РФ сообщили, что к настоящему моменту из сектора Газа удалось эвакуировать более 550 человек, в том числе 230 детей. Из них 408 граждан уже доставлены в Россию. Отмечалось, что часть прибывших разместят в пунктах временного размещения (ПВР) в Московской области, часть россиян сразу направится к родственникам.

Также в воскресенье губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что 130 граждан России, вынужденно покинувших территорию Палестины, будут временно жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.