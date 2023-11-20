Песков рассказал о работе по эвакуации россиян из сектора Газа

Россия ведет напряженную работу по эвакуации своих граждан из сектора Газа на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 ноября, на брифинге.

«Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу спасателей, дипломатов по вызволению наших сограждан из Газы, работа ведется напряженная», — заявил Песков.

Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть в Россию, и этот процесс будет продолжаться.

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

19 ноября стало известно, что часть прибывших разместят в пунктах временного размещения (ПВР) в Московской области, часть россиян сразу направится к родственникам. Также 130 эвакуированных россиян будут размещены в Калужской области.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.