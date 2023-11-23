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Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девять человек из числа россиян и членов их семей, эвакуированных в РФ из сектора Газа, были госпитализированы. Об этом 23 ноября сообщили ТАСС в медицинских службах.

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», — сказал собеседник агентства.

При этом диагнозы госпитализированных не уточняются.

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Накануне директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России.

Тогда же глава МЧС Александр Куренков доложил, что палестинский анклав уже покинуло более 570 из 909 человек, обратившихся к России.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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