Реклама
Прямой эфир
Культура
Спектакль Гарика Сукачёва «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»
Общество
Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях
Мир
В ЕП выразили опасения из-за протеста на границе Польши и Украины
Общество
В России предложили увеличить шрифт на продуктах питания
Мир
МЧС России доставит в сектор Газа еще 28 т гуманитарной помощи
Общество
Скончался экс-глава пресс-службы Верховного Совета СССР Злобин
Происшествия
На Камчатке изъяли около 4 т нелегальной красной икры на 19,5 млн рублей
Мир
Президент Чехии заявил о подготовке НАТО к конфликту высокой интенсивности
Общество
Дарью Трепову доставили в суд на очередное заседание по делу о теракте
Происшествия
У украинского агента в Воронеже изъяли бомбу в 1 кг тротила
Экономика
Счетная палата заявила о минимальной доле нефтегазовых доходов бюджета за 16 лет
Мир
В Баку загорелся рынок стройматериалов
Мир
В Аргентине отвергли разрыв отношений с Россией
Мир
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
Сюжет:

МИД назвал число обратившихся за помощью россиян, которых удалось вывести из Газы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил МИД РФ.

«Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека», — сообщило министерство на своем сайте.

Ведомство отметило содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий.

В министерстве заверили, что российские дипломатические представительства совместно с подразделениями МИДа и МЧС продолжат работать над скорейшей безопасной эвакуацией российских граждан из зоны конфликта.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Накануне в МЧС России сообщили, что очередные 82 россиянина и члена их семей пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России.

До этого, 13 ноября, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023