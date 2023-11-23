МИД назвал число обратившихся за помощью россиян, которых удалось вывести из Газы

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил МИД РФ.

«Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека», — сообщило министерство на своем сайте.

Ведомство отметило содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий.

В министерстве заверили, что российские дипломатические представительства совместно с подразделениями МИДа и МЧС продолжат работать над скорейшей безопасной эвакуацией российских граждан из зоны конфликта.

Накануне в МЧС России сообщили, что очередные 82 россиянина и члена их семей пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России.

До этого, 13 ноября, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.