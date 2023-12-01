Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск).

Благодаря временному соглашению о прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными, накануне уточнял телеканал Al Jazeera.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ХАМАС нарушило режим прекращения огня, выпустив по территории Израиля ракеты. В ответ израильские силы возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

При этом также 30 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Египта написала, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия еще на один день.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.