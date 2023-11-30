ЦАХАЛ сообщила о продлении срока перемирия с ХАМАС в секторе Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС продлили срок перемирия в секторе Газа. Об этом сообщила в четверг, 30 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ процесс перемирия продлен на фоне усилий посредников освобождения заложников, захваченных палестинскими радикалами.

«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями соглашения, оперативная пауза (в боях — Ред.) продолжится», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит наземную операцию в секторе Газа после завершения нынешнего этапа возвращения заложников.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС продолжаются, обе стороны в нем заинтересованы. Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Катара и Египта.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.